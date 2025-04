Le président Saïed reçoit le ministre de la jeunesse et des sports

Le président de la République, Kais Saïed a reçu, mardi après-midi au palais de Carthage, le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali.

Selon un communiqué de la présidence, la réunion a porté sur le projet de loi sur les structures sportives.

A ce titre, le chef de l’Etat a tenu à souligner que ce projet de loi doit être en phase avec l’étape que connaît le pays, une étape par excellence de construction et d’édification et de lutte acharnée contre la corruption qui a gangrené les différents secteurs.

Le président Saïed a également précisé que la loi actuelle a consacré un système hybride en clair-obscur où le sport est n’est ni amateur ni professionnel, appelant à mettre fin à cette situation et à permettre aux « petites équipes » d’avoir leurs chances au sein des structures sportives.

Toujours dans le même ordre d’idées, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour réitérer son appel incessant à mettre fin au courtage et aux pratiques du « marché noir », devenu un terreau fertile où fleurissent les réseaux tentaculaires des corrompus.

Il a, en outre, évoqué la situation de nombre d’infrastructures sportives qui ont été sciemment délaissées dans le dessein de procéder ultérieurement à leur cession à des prix modiques, citant en exemple la cité olympique d’El Menzah et soulignant à ce titre que le devoir national incombe de contrer de telles manœuvres.

Aussi, le président Saïed a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer à réhabiliter et à redonner aux maisons des jeunes l’écrin qui leur revient, s’agissant d’encadrer et de protéger les jeunes face aux incivilités et déviances, rappelant à ce propos que bon nombre de ces structures ont été par le passé des espaces de savoir et de sport.