Le Président Saïed reçoit un appel téléphonique du Président du conseil des ministres irakien

Le président de la République Kais Saïed a reçu, dimanche soir, un appel téléphonique du président du conseil des ministres irakien, Mohammed Chia al-Soudani.

Lors de cet entretien téléphonique, le président du conseil des ministres irakien a réitéré son invitation au chef de l’Etat pour participer aux travaux du 34ème Sommet arabe et de la 5ème session du Sommet du développement économique et social qui auront lieu, à Bagdad, le 17 mai courant.

Le président Saïed a saisi l’occasion pour réaffirmer à nouveau la ferme position de la Tunisie envers le droit imprescriptible du peuple palestinien à libérer toute sa terre spoliée et à y établir un État pleinement souverain avec pour capitale Al-Qods.

Lors de cet entretien, le président Saïed a tenu à souligner que les crimes commis par les forces de l’entité sioniste contre le peuple palestinien, dont les carnages sauvages, les déplacements forcés et la privation systématique des commodités de base de la vie, ne visent pas seulement à perpétrer un génocide mais aussi et surtout à agenouiller le peuple palestinien et à briser à jamais son aspiration à la liberté.

« Ces atrocités n’entameront en rien la volonté du peuple palestinien et seront certes vouées à un échec cinglant », a assuré le président Saïed, faisant remarquer que lorsqu’un peuple est déterminé à remporter sa bataille de libération et à s’affranchir du joug de son oppresseur, la victoire sera de son côté qu’importe l’ampleur des défis et des sacrifices consentis.

Toujours dans le cadre de cet entretien téléphonique, le chef de l’État a appelé à la nécessité de resserrer les rangs et de se réunir autour d’une seule et unique parole face à une communauté internationale qui a préféré faire la sourde oreille à l’égard d’une violation systématique d’un droit humanitaire sciemment foulé aux pieds.

« Seules une position ferme et unifiée et une parole arabe commune sont la voie idoine à même de mettre fin à ces incessantes atrocités criardes et à cette situation inhumaine qu’endure le peuple palestinien contre laquelle les peuples du monde entier se sont à cor et à cri révoltés », a conclu le président Saïed, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.