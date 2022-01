Le prêt de 100 millions d’euros de la KFW sera décaissé dans les prochains jours

Un prêt de 100 millions d’euros visant à appuyer des réformes tunisiennes dans le secteur bancaire et financier sera décaissé dans les prochains jours, a indiqué l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prüge lors d’un entretien tenu, vendredi, avec la ministre des Finances, Sihem Namassia.

- Publicité-

Ce décaissement s’inscrit dans le cadre d’un accord de prêt signé, en 2020, entre la Tunisie et la Banque Allemande de Développement (KFW) dans l’objectif d’améliorer l’accès au financement des très petites, petites et moyennes entreprises («TPME»).

L’ambassadeur a, à cette occasion, déclaré que l’Allemagne souhaite exprimer, à travers ce décaissement, son soutien à la Tunisie, notamment, durant cette conjoncture difficile, selon un communiqué publié par l’ambassade sur sa page Facebook.

Et d’ajouter que la décision de décaisser ce prêt a été prise car son pays est « confiant » quant à la feuille de route préparée par le président de la République, Kais Said, qui « amorcera le retour du régime démocratique et ses acquis » en Tunisie.

Il a, dans ce contexte, souligné la prédisposition de son pays à continuer de soutenir la démocratie en Tunisie et à suivre de près, avec ses partenaires européens, l’évolution de la situation dans le pays.

L’ambassadeur a souligné l’importance de respecter les droits de l’Homme et les libertés fondamentales des Tunisiens et garantir la séparation des pouvoirs et la souveraineté de la loi.