Le prix du carburant en Tunisie est parmi les moins chers au monde, selon Global Petroleum Price

Les données publiées par « Global Petroleum Price » ont révélé que le prix moyen de l’essence au niveau international au 21 août 2023 est de 1,34 dollar américain /litre.

Le site a souligné qu’il existe des différences notables entre les pays, où les prix dans ceux riches sont élevés par rapport aux nations pauvres, tandis que les pays producteurs et exportateurs de pétrole ont des prix beaucoup plus bas. Cependant, les États-Unis d’Amérique représentent un cas exceptionnel dans la mesure où ils se caractérisent par un progrès économique supérieur mais où les prix de l’essence sont bas.

En effet, selon les données sur les prix mondiaux du pétrole, les différences de prix de l’essence dans les divers pays sont fonction des subventions gouvernementales pour l’essence et de la valeur des taxes, sachant que tous les pays du monde achètent le pétrole aux mêmes prix, mais des taxes différentes sont imposées, ce qui conduit à des prix de détail différents pour l’essence.

Selon le graphique publié par le site spécialisé dans le suivi des prix des produits pétroliers, les prix sont mis à jour soit mensuellement, soit hebdomadairement selon la nature des marchés.

Le classement de la Tunisie

La Tunisie se classe au 24ème rang international parmi les pays où les carburants sont les moins chers au monde, dixième dans le monde arabe et cinquième en Afrique.

Le prix de l’essence en Tunisie est actuellement de 2525 millimes/litre, la dernière augmentation du prix remonte à novembre 2022, la cinquième fois dans la même année.

Dans sa dernière déclaration aux médias avant son limogeage par le président de la République, Neila Gongi, ex ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines, a indiqué que « les prochaines hausses des prix du carburant sont toujours à l’étude ».

Lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 3 mars 2023, elle avait expliqué que la loi de finances prévoyait certaines augmentations, mais que l’augmentation des prix du carburant est en consultation avec un comité spécialisé qui se penche sur la question.

L’ancienne ministre a ajouté que si la situation dicte une augmentation des prix, celle-ci fera l’objet d’une annonce.

Suppression des subventions

Selon des responsables du ministère de l’Industrie et de l’énergie, le gouvernement cherche à lever complètement les subventions sur les hydrocarbures et à atteindre la réalité des prix grâce à l’ajustement automatique mensuel, d’autant plus que les fonds alloués aux subventions ont grevé lourdement les finances de l’État.

Dans une déclaration précédente du directeur général des hydrocarbures, Rachid Ben Dali, ce dernier a confirmé que les dépenses de subvention au cours de l’année 2022 s’élevaient à environ 7,6 milliards de dinars, tandis que l’État a alloué 5,6 milliards de dinars pour soutenir les hydrocarbures au cours de l’année 2023, ajoutant que la valeur de l’ajustement mensuel du prix de vente au public, dans tous les cas de figure, ne devrait pas dépasser 7% du prix de vente en vigueur depuis le dernier amendement.

Ben Dali a souligné que la production de pétrole en Tunisie est à 35 mille barils, tandis que la consommation quotidienne atteint les 85 mille barils, ce qui signifie que l’État dépend principalement de l’approvisionnement extérieur pour répondre aux besoins au niveau national.

Il a déclaré qu’avec la réalité des prix atteignant soit en 2023 ou l’année prochaine, il n’y aurait « pas besoin de monopoliser l’offre de produits pétroliers. »

Par ailleurs, les prix des carburants ont enregistré une nouvelle augmentation au cours du mois de novembre 2022, notant que la Tunisie a procédé l’année dernière à un ajustement des prix des carburants à deux reprises au cours du mois de février et à une troisième en avril, après quoi les prix se sont stabilisés pendant 5 mois, jusqu’à ce que le quatrième amendement intervienne en septembre 2023.

Hausse des cours mondiaux

Les prix du pétrole ont augmenté lundi 28 août 2023, parallèlement à la hausse des marchés boursiers, après que la Chine a pris des mesures pour soutenir son économie en difficulté, bien que les investisseurs restent préoccupés par le rythme de la croissance ainsi que par la hausse des taux d’intérêt américains, qui pourraient freiner la demande de carburant.

Tony Secamore, analyste chez IG Markets, a déclaré que le pétrole avait bénéficié de signes positifs après que la Chine a réduit de moitié les droits de timbre sur les transactions boursières à partir de lundi dans la dernière tentative de stimuler les marchés en difficulté.

« Malheureusement, après la modeste baisse de taux (émise par la banque centrale chinoise) la semaine dernière, les annonces ci-dessus sont une autre mesure progressive qui ne changera pas le pessimisme des investisseurs envers la Chine », a-t-il déclaré.

Sycamore a ajouté que l’indice PMI manufacturier de la Chine, attendu plus tard cette semaine, était susceptible de révéler des nouvelles économiques plus sombres liées à la deuxième économie mondiale.