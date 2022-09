Le prix du ciment flambe, à son tour!

La flambée des prix notamment ceux du carburant a impacté négativement tous les secteurs économiques y compris celui du bâtiment et surtout la cimenterie qui est une industrie énergivore.

A cet effet, African Manager a contacté le directeur exécutif de la Chambre nationale des cimentiers, Salah Mhamdi qui a confirmé que les prix du ciment en Tunisie sont libéralisés et diffèrent d’une usine à l’autre en fonction du coût de l’énergie utilisée dans les opérations de production.

Un coût énergétique élevé

« En effet, la hausse répétée des prix des carburants, qui a enregistré une augmentation de 100 % au bout de 4 mois, soit depuis le mois d’avril dernier, est la principale cause de la hausse des prix », a-t-il expliqué Mhamdi dans sa déclaration à African Manager.

Il a estimé que les industriels ne sont plus en état de supporter le coût de l’énergie avec les augmentations fréquentes, d’autant moins que la part de l’utilisation de l’énergie dans les processus de production varie entre 60 et 70 %.

« Les bouleversements mondiaux et régionaux ainsi que les turbulences sur les marchés de l’énergie liées à la réduction des approvisionnements, ont entraîné une augmentation des prix au niveau international et local, ce qui a poussé les cimentiers à augmenter les prix », a reconnu la même source.

Mhamdi a souligné la rareté du marché et l’augmentation du coût de l’énergie à hauteur de 100 %, soit le double des prix, entraînent non seulement une hausse des prix du ciment, mais aussi de divers matériaux de construction.

Une panoplie de solutions

En réponse à une question concernant les éventuelles solutions à prospecter pour agir sur ces prix excessifs , Mhamdi a déclaré qu, qu’il s’agit en tout premier lieu et dans un premier temps de rationaliser la consommation de ciment de toutes sortes, et de réduire l’utilisation de l’énergie en s’orientant vers l’adoption des énergies alternatives et renouvelables et l’utilisation de combustibles issus de la valorisation des déchets domestiques et industriels.

Il a, également, souligné que l’utilisation du ciment économique en énergie et du ciment de type CEMIT/A-L42.5, figure parmi les solutions qui contribueraient à une baisse des prix et à une diminution du coût du logement en général, d’autant plus que les industriels tunisiens peuvent produire et fabriquer tous les types et les genres de ciment.

Il a confirmé qu’à cet égard que le ministère de l’Equipement a été appelé à inclure ce type de ciment dans les spécifications techniques du cahier des charges pour l’utiliser dans les ouvrages en béton armé.

Il est à noter que Mhamdi a également mis l’accent, dans une ancienne déclaration à une radio privée, sur la nécessité de recourir aux énergies renouvelables comme les photovoltaïque et éolienne pour réduire le coût de production du ciment, outre l’utilisation du ciment écologique, produit à base de déchets industriels et ménagers.

Nouvelle augmentation en vue

Il convient de noter que la Chambre nationale des entrepreneurs a annoncé dans un blog sur sa page officielle sur les réseaux sociaux qu’une augmentation du prix de l’ordre de 15 dinars par tonne de ciment, à partir du 20 septembre 2022, a été approuvée et ce concernant tous les composants en ciment de toutes sortes.