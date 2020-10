Le prix du masque multi-usage maintenu à 1,850 dinar

Le prix de vente maximum des masques multi-usages non médicaux sera maintenu à 1,850 dinar, et ce à partir de ce samedi 24 octobre 2020, en vertu d’une décision du ministre du Commerce et du Développement des Exportations.

- Publicité-

D’après un communiqué du département du commerce, ces masques doivent répondre aux caractéristiques techniques mentionnées dans le cahier des charges, notamment la perméabilité à l’air (à une dépression de 100 Pa: minimum 96 L.m².S-1) et l’efficacité de filtration des particules (de 3 µm émises: minimum 70%).

Pour ce qui est des prix de vente des tissus destinés à la fabrication de ces masques, ils ont été fixés comme suit (pour 1m/1,50m) : – La première couche (tissu chaine et trame 100% polyester avec déperlant laize 1.50 ml gsm 120 gr), à 6,500 dinars;- La deuxième couche (tissu chaine et trame 100% polyester laize 1.50 ml gsm 80 gr), à 4,500 dinars;- La troisième couche (jersey simple 100% coton blanc laize 1.64 ml gsm 145 gr), à 6 dinars.

Toute infraction est passible de poursuites, conformément aux dispositions de la loi n° 36 de 2015 du 15 septembre 2015, prévient le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.