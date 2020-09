Mechichi appelle à imposer le port du masque dans les administrations

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a appelé ministres, secrétaires d’Etat, gouverneurs et maires ainsi que les présidents et responsables des institutions publiques à imposer et à faire respecter le port des masques à tous ceux qui sont en contact direct avec les administrations et les institutions publiques.

Les structures, y relevant, sont appelées à se conformer à cette mesure pour préserver et la santé du personnel et celle des prestataires de services, a-t-il précisé.

La présidence du gouvernement a fait savoir vendredi dans une circulaire que l’obligation du port du masque dans les espaces et les lieux publics s’inscrit dans le cadre de l’intensification des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19 et au regard des manquements observés dans les administrations publiques quant au non respect du port du masque, ce qui augmente le risque de la propagation du virus.