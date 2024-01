Le progrmme « Ambition partagée » : une nouvelle aventure de l’innovation culturelle lancée par le TICDCE

Le nouveau programme « Ambition partagée » est une initiative qui encourage les acteurs culturels et créatifs à explorer les possibilités qui s’offrent entre l’art et la technologie.

Dans le cadre de cette initiative, le Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE, Tunis International Center for Digital Cultural Economy), vient de lancer un appel à collaboration pour la gestion et le développement d’activités innovantes ainsi que de projets créatifs.

Dans ce contexte, les start-up, les artistes, les experts, les organismes et les entreprises évoluant dans le domaine culturel sont invités à participer activement à la création de valeur au sein de l’espace « MAKAN » (au pôle de créativité et des arts numériques Fadhel Ben Achour, La Marsa), dédié à la créativité, à l’entrepreneuriat créatif et à la diffusion de la culture numérique.

L’objectif de ce programme, informe le TICDCE est d’offrir une occasion pour contribuer à façonner l’avenir de l’innovation culturelle dans un environnement dynamique et inspirant, en explorant de nouvelles frontières où l’art et la technologie se rencontrent.

Le dernier délai de l’appel à collaboration est fixé pour le 5 février 2024. Le formulaire d’inscription et le texte de l’appel sont disponibles sur ce lien