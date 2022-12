Le projet de lancement de la plateforme numérique « musika.tn » du CMAM objet d’une séance de travail

Le projet de la plateforme numérique « musika.tn » que le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, palais Ennejma Ezzahra) s’emploie à lancer en collaboration avec l’OTDAV (Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins) a fait l’objet d’une séance de travail hier lundi 26 décembre sous la présidence de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi. L’accent a été mis sur les différends problèmes notamment juridiques et techniques entravant l’entrée en service de cette plateforme qui devait être opérationnelle au mois d’avril dernier, sachant que le CMAM a entamé en 2019 ce projet avec la numérisation de près de 180.000 oeuvres.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de la Phonothèque Nationale Tunisienne (PNT) et les créations musicales tunisiennes. La création d’une plateforme numérique de musique tunisienne avec le nom propriétaire de « musika.tn » permettra de rendre accessible au grand public un patrimoine musical exceptionnel et qui le valorise à l’échelle locale et internationale. Il s’agit pour le CMAM d’être acteur dans la diffusion numérique du patrimoine musical tunisien et créateur de changements à impact positif pour les artistes et les opérateurs du secteur musical, en travaillant sur la documentation des supports numérisés (catégories, genres, mots clefs, identification des compositeurs, interprètes, etc.) et en développant une application mobile de streaming audio et vidéo « musika ».

La collaboration avec l’OTDAV repose sur l’encouragement de l’offre légale à travers une convention d’autorisation et d’exploitation, établie entre les deux institutions concernant les œuvres musicales diffusées dans la plateforme et l’application « musika », garantissant ainsi les droits matériels et moraux des ayants droit.

La nouvelle application Musika.tn devait proposer, à son lancement, près de 5.000 œuvres tunisiennes.

Pour rappel, la création de la Phonothèque nationale tunisienne (PNT) remonte à la fin de l’année 1994 (Décret n° 94-2137 du 10 octobre 1994). Contrairement à d’autres expérience s à travers le monde, où la Phonothèque / les archives sonores sont rattachés aux bibliothèques nationales, la PNT a été créée en tant que sous- direction du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes . Elle a élu domicile dans le bâtiment dit » le Belvédère » anciennement al-Qubba al-B??? ( la coupole blanche , une des dépendances du palais Ennejma Ezzahra).

La PNT assure au CMAM une dimension essentielle, qui consiste en la sauvegarde du patrimoine phonographique, sa mise en valeur et sa diffusion. En effet, ce département assure diverses missions visant à la sauvegarde et la conservation de la mémoire musicale tunisienne.