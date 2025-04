Le projet de loi modifiant la loi relative à l’enseignement supérieur privé sera soumis au Conseil supérieur de l’éducation

Réuni ce jeudi en présence du président du parlement, Brahim Bouderbala, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a décidé de reporter la séance plénière prévue mardi prochain (15 avril) et consacrée à l’examen d’un projet de loi modifiant la loi n°73 du 25 juillet 2000 relative à l’enseignement supérieur privé.

Selon un communiqué du parlement, cette séance sera remplacée par une session de questions orales adressées au ministre de la Jeunesse et des Sports.

D’après la même source, la séance plénière consacrée à l’enseignement supérieur privé a été reportée afin de soumettre le projet de loi au Conseil supérieur de l’éducation pour avis et consultation et une autre séance plénière sera programmée avant la fin du mois de juin prochain.

Par ailleurs, une séance plénière est prévue le 29 avril en cours pour examiner un projet de loi organique entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités de santé (CESA) portant ouverture d’un bureau de coordination à Tunis. Une journée d’étude sur ce projet sera organisé par l’académie parlementaire le 18 avril.

