Le projet de réforme du code de travail thème d’une conférence à l’UGTT

L’expert en sécurité sociale Hédi Dahmène a souligné samedi que le projet du code de travail, selon le document soumis au parlement, porte sur l’amendement des dispositions de deux chapitres à savoir: les contrats de travail et l’interdiction de la sous-traitance et son incrimination.

Dahmene a précisé au cours d’une conférence organisée par l’Union régionale du travail à Tunis avec la participation de syndicalistes et d’experts dans le domaine social, que ce nouveau projet de loi a été établi de manière structurelle, qui est la première du genre depuis les années 60.

Dans ce contexte, il a évoqué la possibilité de permettre la sous-traitance des services et non la sous-traitance de la main d’oeuvre, soulignant que la suppression de ce mécanisme et l’annulation du rôle des intermédiaires pourraient avoir des effets sur la paix sociale et la stabilité des travailleurs tunisiens.

De son côté, l’expert en affaires juridiques à l’UGTT Abdessalem Nsiri a souligné que cet amendement doit garantir les droits des travailleurs et leur assurer un travail décent, ajoutant que ce débat favorisera l’échange des points de vue entre les experts et les syndicalistes.