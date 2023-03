Le projet de rénovation de la place Barcelone serait jeté aux orties

Il était prévu que le projet de la boucle centrale du métro léger de Tunis et du pôle d’échanges de la place de Barcelone, sera mis en œuvre au plus tard le 26 octobre 2023. Mais en chemin, il semble que le gouvernement s’apprête à se raviser pour abandonner officiellement ledit projet. Et selon ce que des sources informées ont confirmé à « African Manager », cet abandon n’est pas principalement dû aux difficultés financières que traverse le pays.

Les mêmes sources ont souligné que l’achèvement des travaux ne se fera pas à la date convenue, car de nombreux problèmes ont empêché son avancement. En effet, l’avancée du projet est toujours bloquée malgré le fait que sa programmation remonte à 2008, les raisons qui ont empêché sa mise en œuvre sont plutôt attribuées à des problèmes administratifs et immobiliers.

Le ministère du Transport avait à plusieurs reprises vanté les avantages du projet dont il s’agit, qui a vocation à rendre plus aisés l’accessibilité et le déplacement au centre-ville de Tunis sachant que son coût est estimé depuis 2016 à 300 millions de dinars.

Quatre éléments pour redorer l’image de l’ouvrage

Ce projet devait améliorer l’environnement urbain du Grand Tunis ainsi que les conditions d’accès à l’emploi et aux aménités des populations d’une manière durable.

Ainsi, le projet se compose de quatre éléments principaux. Tout d’abord, la réhabilitation de la gare de la République afin de réduire le nombre d’intersections entre les stations de métro, de réduire la hauteur des trottoirs pour s’adapter aux voitures et de construire un passage souterrain pour les piétons.

En deuxième lieu, la direction des véhicules automatiques légers entre les stations Jomhouriya et Barcelone va être réorientée, ce qui nécessitera une révision de la programmation des feux de circulation ainsi que la reconfiguration de certains carrefours à ce niveau.

En troisième lieu, l’ajout d’un rail à « Bab El Khadhra » qui permet le retour des véhicules avant d’atteindre la gare de la République afin de réduire la pression.

En dernier lieu, préparer la place Barcelone à devenir un pôle d’interconnexion intégré qui comprend le métro et le bus d’une part, ainsi que le réseau ferroviaire express et les lignes de la Société nationale des chemins de fer d’autre part.

Nouvelle version du projet

Pour l’heure, c’est l’incertitude qui règne même s’il est question d’une nouvelle version du projet , dont l’un des éléments les plus importants est la rénovation de la place Barcelone, qui connaît actuellement un état d’anarchie totale, et ce, depuis de nombreuses années.

En novembre 2021, le ministre du Transport a tenu une réunion de travail afin d’examiner l’avancement du projet et faire le point sur ce qui a freiné son achèvement, dans un délai n’excédant pas une semaine, sauf qu’à ce jour, aucun progrès n’a été enregistré.

Le coût total du projet, selon les chiffres publiés par la Société des transports de Tunis, s’élève à 98 millions d’euros (300 millions de dinars), dont un prêt de l’Agence française de développement d’une valeur de 75 millions d’euros (équivalent à 229 millions de dinars), en plus d’une subvention de 650 000 euros, le reste du prêt précédent étant de 800 000 euros et 6,2 millions d’euros sous forme de subvention de la Commission européenne.

La Place Barcelone sera ainsi transformée en pôle d’échanges multimodal avec notamment une station de bus souterraine permettant aux usagers du métro, du bus, du train et du futur RFR de gagner en temps de trajet et en confort.

Le projet vise également, selon des études antérieures, à améliorer l’indice de respect de la fréquence de déplacement sur toutes les lignes de 75 à 80 à 90%, à réduire les intersections de la gare de la République de 44 à 10 intersections et à réduire les intersections de la gare Barcelone de 50 à 25 intersections.