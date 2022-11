Le projet de valorisation des déchets de Sfax, vieux de deux ans

Dans des déclarations rapportées par Radio Diwan FM, vendredi 18 novembre, le représentant du Commissariat à l’énergie atomique et les énergies alternatives pour la région de l’Afrique du Nord et Moyen Orient, Nidhal Ouerfelli, a indiqué que le projet de valorisation énergétique des déchets de Sfax était à l’étude depuis deux ans et qu’il est en voie d’être concrétisé quoique à pas lents.

Il a précisé que la réalisation de ce projet faisait l’objet d’un examen suivi de la part de son organisme (établissement public français), et d’autres partenaires tunisiens dont le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, l’Agence de maitrise de l’énergie et la municipalité de Sfax.