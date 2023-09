Le projet routier de Ain Oktor, un ouvrage clé à haute spécificité technique

Les travaux du projet de reconnexion de la route régionale n°128 reliant Ain Oktor et la ville de Korbous dans le gouvernorat de Nabeul, connaissent des avancées significatives, les travaux devant être achevés en décembre 2024, selon le responsable du projet, l’ingénieur Malek Bennour.

Dans une vidéo publiée par le ministère de l’Equipement sur sa page Facebook officielle, mercredi 30 août 2023, le projet de reconnexion de la route régionale 128 reliant l’Administration Générale des Ponts et Chaussées près du gouvernorat de Nabeul, comprend 3 éléments principaux, le premier élément est l’achèvement d’une route de montagne s’étendant sur environ 1300 mètres, et ses travaux ont connu un avancement de 45%.

Le deuxième élément est la concentration de la barrière maritime, dont une partie a déjà été achevée au niveau de la mer et dont les travaux ont progressé d’environ 70%.

Le chef du projet a souligné que cette partie représente un élément clé de l’ensemble du projet, car elle détermine les délais réels pour son achèvement, précisant que la barrière marine se compose d’une plate-forme avec des blocs de pierre et de la première et deuxième protection de la barrière marine contre les tremblements, et la fabrication d’unités en béton et qui a été achevée, sera adoptée à ce stade.

Bennour a expliqué que la troisième partie porte sur la protection de la route contre les chutes de pierres, des travaux sont actuellement en cours pour résoudre certaines difficultés, dont la plus importante est la coordination avec les exigences publiques pour convertir certains réseaux, en plus de fournir des matériaux de remblayage qui sont rares dans la région et qui seront fournis par d’autres parties.

Les étapes clés achevées en décembre 2024

Il convient de mentionner que le projet de raccordement de la route régionale n ° 128 près de Nabeul est l’un des grands projets nationaux dans le domaine des infrastructures à haute spécificité technique en raison de sa situation géographique, caractérisée par les trois composantes se situant entre montagne et mer.

En effet, concernant la première partie du projet, qui s’étend sur 1400 mètres, à partir de la jonction Ain Oktor, il a été convenu, la fixation de la route à compléter sur le versant de la montagne avec un mur de béton à base de colonnes de fer en béton (micro pieux) et serré à la pente de la montagne par des barres de fer en béton.

En deuxième lieu, la stabilisation des pentes de montagne et leur protection contre les dérives et les glissades au moyen de parois clouées installées.

En outre, en ce qui concerne les ouvrages maritimes, dans la deuxième partie du projet, qui s’étend sur environ 1200 mètres en direction de la ville de Korbous, la pente de la montagne a été déplacée et le nouveau tracé de la route dans le domaine maritime a été établi en lien avec la construction d’une barrière marine composée de noyau avec des enrochements 1/500 kg, sous-couches et carapaces composés par des acropodes, de différentes tailles comme requis par des expériences de laboratoire tridimensionnelles réalisées dans un laboratoire spécialisé en hydraulique marine.

D’autre part, en ce qui concerne la protection de la route contre les chutes de pierres, les techniques suivantes ont été adoptées:

Pour la fixation des blocs de roche, ont été adoptées des barres de fer avec pompage de ciment (confortement par clouage passifs).

Fixation des zones rocheuses dans le versant de la montagne avec des filets (Filets & Grillages plaqués).

Protection de la route contre les pierres et les rochers par des clôtures de protection (les écrans parblocs 1000 kj, 3000kj et 5000kj).

Processus consistant à enlever les masses de roche qui tombent par des explosifs pour gros blocs (plus de 1 mètre cube) et par des machines mécaniques ou à la main de petits blocs (moins de 1 mètre cube).