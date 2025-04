Le projet « Vers un modèle d’économie circulaire pour le traitement et la valorisation des déchets » vise à renforçer l’économie verte sur l’île de Djerba

Le projet « Vers un modèle d’économie circulaire pour le traitement et la valorisation des déchets sur l’île de Djerba », lancé le 14 avril courant, à Djerba, lors d’une conférence organisée par l’ANME, s’inscrit dans la dynamique nationale de décarbonisation, à travers la valorisation énergétique des déchets et la création d’opportunités d’emplois durables dans des domaines clés, tels que le tri, le recyclage et la production de biométhane.

Ce projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et financé par le gouvernement japonais et le Fonds Italien pour le Climat, vise selon l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, à optimiser la gestion des déchets sur l’île de Djerba, d’une manière durable, tout en renforçant l’économie verte locale et la résilience climatique.

Ce projet constitue le début d’une solution à la problématique des déchets à Djerba dans le cadre d’une approche globale qui comporte, en première étape, la valorisation énergétique d’une quantité de déchets organiques. La première tranche de ce projet sera finalisée au début de l’année 2026.

Le projet permettra de produire de l’énergie renouvelable à partir des déchets organiques, laquelle soit alimentera le réseau national de gaz naturel, soit sera convertie en électricité.

A la suite de cette conférence, une série de réunions a réuni les différentes parties prenantes pour accélérer la finalisation des études nécessaires et favoriser le lancement effectif du projet dans les meilleurs délais.

- Publicité-