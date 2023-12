Le Real Madrid et le FC Barcelone continueront à défendre le projet de Super Ligue

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont affirmé jeudi leur intention de continuer à défendre le projet de Super Ligue, dissidente de la Ligue des champions, après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé son interdiction contraire au droit.

« Nous continuerons à défendre un projet moderne, pleinement compatible avec les compétitions nationales », a déclaré le président du club madrilène, Florentino Pérez, dans une allocution.

« Le football européen des clubs ne sera plus un monopole » a-t-il ajouté, en assurant que la justice européenne avait « pleinement reconnu » le « droit de proposer et de promouvoir des compétitions européennes qui modernisent » le football.

Selon la CJUE, « les règles de la Fifa et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l’Union » car elles « ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent (…) et non discriminatoire ».

Elle précise cependant que le projet de Super Ligue, mené par plusieurs clubs parmi les plus riches, « ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé ». La CJUE souligne qu’elle se prononce de façon générale et non pas sur ce projet spécifique.

Le FC Barcelone a estimé pour sa part dans un communiqué que cette décision ouvrait « la voie à une nouvelle compétition de football au plus haut niveau en Europe ».

L’enjeu économique est l’un des principaux arguments de ces deux clubs, derniers survivants des douze équipes qui avaient lancé cette idée en avril 2021.

Le projet de Super ligue « apportera une soutenabilité économique à tous les clubs », a assuré Florentino Pérez, tandis que pour son homologue du Barça, Joan Laporta, elle permettra « un plus grand contrôle sur leur propre durabilité ».

De même, Laporta a appelé à « un dialogue ouvert et constructif » entre « toutes les parties ».

