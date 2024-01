Le Real Madrid, le club le plus riche du monde

Le Real Madrid a été le club de football qui a généré le plus de revenus au monde lors de la saison 2022/23.

« Le rapport annuel Football Money League de Deloitte place notre club en première position avec 831,4 millions d’euros, soit 118 millions de plus que l’année dernière », a indiqué, jeudi, le club madrilène dans un communiqué.

« Il s’agit d’un chiffre record, car jamais auparavant une équipe n’avait été en tête de ce classement avec plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires », a précisé le Real Madrid.

Deloitte note que « la croissance du Real Madrid est largement attribuable à ses excellentes performances dans le domaine de la vente au détail et à l’augmentation de la fréquentation des stades à la suite de l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ».

Le Real Madrid est suivi par Manchester City, avec des revenus de 825,9 millions d’euros, et par le Paris Saint-Germain, avec 801,8 millions d’euros.

Le FC Barcelone se hisse à la quatrième place avec 800,1 millions d’euros.

