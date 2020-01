Le Real Madrid remporte sa 11e Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético

Le Real Madrid a remporté sa

11e Supercoupe d’Espagne en s’imposant 0-0 après prolongations, 4-1 aux

tirs au but contre l’Atlético Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne

dimanche à Jeddah (Arabie Saoudite).

Les hommes de Zinédine Zidane ont glané leur premier trophée de la saison

(la première Supercoupe depuis 2017) grâce à un ultime tir au but

transformé par leur capitaine Sergio Ramos.

Ce match a été un duel entre les gardiens de but du Real,Thibaut Courtois

et de l’Athético, Jan Oblak, considérés comme les deux des meilleurs

gardiens du monde et qui qui ont poussé le match jusqu’aux tirs au but par

leurs innombrables parades.

Avec ce nouveau succès, les Galactiques confirment leur excellent début de

saison, et s’ouvrent une fin de saison radieuse, avec, en ligne de mire,

les 8es de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, dès le

26 février, et le Clasico retour le 1er mars.

Ce sacre ajoute un nouveau trophée à la collection déjà chargée de

l’entraineur du Real Madrid, Zinédine Zidane.

Revenu en mars 2019 sur le banc madrilène, “Zizou” prolonge son

impressionnante série de 10 finales remportées de rang, et en est à 10

titres gagnés comme coach au Real (champion d’Espagne en 2017, Supercoupe

en 2017 et 2020, Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018, Supercoupe de

l’UEFA en 2016 et 2017, et Coupe du monde des clubs en 2016 et 2017).