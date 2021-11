Le Real porté par Vinicius et Benzema face à Séville

Le Real Madrid, leader, grâce à Vinicius et Karim Benzema, a battu dimanche le Séville FC 2-1 à domicile pour rester en tête de la Liga espagnole, quatre points devant la Real Sociedad et l’Atlético Madrid, large vainqueur à Cadix (4-1).

- Publicité-

Les Sévillans ont ouvert le score tôt dans le match, d’une tête placée de Rafa Mir qui s’est défait du marquage de Ferland Mendy sur corner (12e), puis Karim Benzema a égalisé pour les Merengues (32e), à la reprise d’une

lourde frappe d’Eder Militao repoussée sur son poteau par le portier sévillan Bono…

Et le jeune ailier brésilien Vinicius a offert la victoire aux siens d’une puissante frappe en toute fin de partie, à la 87e, pour permettre au Real de prolonger sa série de six victoires de rang toutes compétitions confondues.

L’Atlético Madrid, champion d’Espagne en titre, a de son côté corrigé Cadix 4-1 grâce à Lemar et Griezmann.

Thomas Lemar a d’abord repris de la tête un centre de Yannick Carrasco à la 56e pour marquer son troisième but de la saison, puis Antoine Griezmann a repris du droit un centre de Marcos Llorente au point de pénalty pour accroître l’écart à la 70e.

Et Thomas Lemar (élu homme du match) aurait même pu signer un doublé, s’il avait mieux ajusté son piqué par-dessus Jeremias Ledesma à la 64e. Mais son remplaçant, l’Argentin Angel Correa, est entré en jeu avec la même intensité que le Guadeloupéen, et a marqué le but du 3-0, à la conclusion d’un très beau mouvement collectif (76e).

Les Colchoneros ont ensuite déroulé : malgré le but gag de Choco Lozano, qui a surpris Jan Oblak sur un long centre lobé (86e), Matheus Cunha a immédiatement répliqué tout en puissance, assurant le succès des Madrilènes dans le Sud du pays.

Vendredi

Athletic Bilbao – Grenade 2 – 2

Samedi

Alavés – Celta Vigo 1 – 2

Valence – Rayo Vallecano 1 – 1

Majorque – Getafe 0 – 0

Villarreal – FC Barcelone 1 – 3

Dimanche

Betis Séville – Levante 3 – 1

Espanyol Barcelone – Real Sociedad 1 – 0

Cadix – Atlético Madrid 1 – 4

Real Madrid – Séville FC 2 – 1

Lundi

(21h00) Osasuna – Elche

Classement: Pts J

1. Real Madrid 33 14

2. Atlético Madrid 29 14

3. Real Sociedad 29 15

4. Séville FC 28 14

5. Betis Séville 27 15

…