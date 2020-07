Le régime forfaitaire sera abandonné dès l’année prochaine, annonce le ministre des Finances

Le ministre des Finances, Nizar Yaiche, a annoncé, mardi, l’abandon du régime forfaitaire et son remplacement par un régime fiscal particulier aux petits exploitants, à partir de l’année prochaine.

Dans une conférence de presse tenu au palais du gouvernement à la Kasbah, il a assuré que le nouveau régime a vocation à lutter contre l’évasion fiscale et sera fonction du secteur d’activité, du lieu de l’implantation et tiendra compte de ceux ayant de faibles revenus.

Dans ce cadre, a précisé le ministre des Finances, il sera procédé à digitalisation des attestations de prélèvements à la source au titre des impôts, lesquelles devront être extraites à partir d’une nouvelle plateforme électronique créée à cette fin.