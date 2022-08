Le Programme National des Réformes serait déphasé, selon des experts

Au-delà de sa qualité intrinsèque, le Programme National des Réformes reste guidé par les idées déclinantes de la globalisation à sens unique de la période écoulée et ne tient pas compte des changements de perspectives qui se dessinent, notamment en faveur de l’autonomisation et du redéploiement, ont estimé des experts.

A cet égard, l’expert économique, Nizar Yaiche, dans des déclarations aux médias, s’est montré critique envers la globalisation à sens unique de la période écoulée fondée sur le néo libéralisme sauvage et la déréglementation à outrance, qui a enrichi davantage les pays riches et fragilisé beaucoup d’autres dont la Tunisie, réduisant sensiblement leurs marges de manœuvre.

Il a signalé, à ce titre, les retombées négatives du renchérissement enregistré dernièrement par le Dollar sur la dette extérieure de la Tunisie. 45% de la dette extérieure tunisienne est en Dollar, de sorte que le renchérissement du billet vertr entraîne automatiquement un renchérissement de la dette extérieure tunisienne, ce qui donne à l’affaire une odeur d’usure. Sans compter le renchérissement des importations payées en Dollar.

Aussi, la tendance est à l’encouragement de l’autonomisation et du redéploiement, dans le cadre de l’ouverture totale à l’extérieur et la liberté des échanges, et ce, entre autres, à travers la valorisation des monnaies locales pour le paiement des importations et des exportations, comme certains pays ont commencé à le faire.

A l’occasion de la 8ème session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8) au rythme duquel vit notre pays depuis quelques jours jusqu’au 28 août, de nombreux experts tunisiens et des hommes d’affaires implantés sur les marchés extérieurs, ont plaidé pour un redéploiement en force au niveau de l’espace maghrébin, La Libye, l’Algérie et le Maroc.

Jusqu’à présent, 7% seulement des exportations de la Tunisie sont destinées vers les pays maghrébins, la Libye, l’Algérie et le Maroc, alors que les pays maghrébins forment un même territoire ne nécessitant aucune logistique lourde.

Il est instructif que longtemps avant les nouvelles tendances à la valorisation des monnaies locales dans le financement des échanges internationaux, quelques voix s’étaient élevées en Tunisie et autres pays maghrébins de la part de spécialistes et de simples citoyens intéressés pour que les monnaies locales maghrébines aient librement cours dans les marchés maghrébins respectifs, soit, par exemple, l’achat de marchandises en Algérie ou en Libye, directement et librement, au moyen du dinar tunisien et vice versa.

Autres programmes

Reproduction pure et simple d’un cours d’économie libérale à l’ancienne pour les raisons que l’on sait, disent les experts, le Programme National des Réformes mérite d’être « contextualisé » c’est-à-dire intégré dans le nouveau contexte qui se dessine et dont l’élément essentiel est la fin de la globalisation à sens unique.

D’ailleurs, lors d’interventions publiques faites dernièrement à diverses occasion, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied, a mis l’accent sur l’importance accordée par le gouvernement à l’enrichissement des dispositifs et instruments mis en place « qui, a-t-il dit, restent insuffisants et gagneraient à être revus, évalués et renforcés au vu des nouveaux besoins », et ce grâce à des débats féconds propres à aiguillonner le gouvernement dans ses réformes.

En effet, outre le Programme National des Réformes, un Plan de développement économique et social pour la période 2023/2025 est en phase de finalisation, parallèlement à l’élaboration d’une Vision à l’horizon 2035 dont l’un des piliers est l’innovation et l’économie du savoir.