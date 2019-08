Le “Rêve de Noura” de Hind Boujema en compétition au Festival de Saint Sébastien en Espagne

Le “Rêve de Noura” (Noura’s Dream) de la jeune cinéaste Hind Boujemaa figure dans la sélection compétitive “New Directors” de la 67e édition du Festival de Saint Sébastien qui se tiendra du 20 au 28 septembre à Saint Sébastien, en Espagne.

La section “New Directors” met à l’honneur les premiers et deuxièmes longs-métrages. Le “Rêve de Noura” figure parmi 14 films sélectionnés dans cette compétition dont 8 sont réalisés par des femmes.

Cette fiction de 92 mn est une coproduction de 2019 entre la Tunisie, la Belgique, la France et le Qatar. Le casting réunit Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumassoudi, Belhassen Harbaoui, Ikbal Harbaoui et Jamel Sassi.

” New Directors ” ainsi que ” Zabaltegui ” et ” Horizontes Latinos “, sont des sections compétitives du Festival de Saint Sébastien. Le film vainqueur dans chacune des sections bénéficie d’une aide à la distribution en Espagne. Le lauréat retenu par le jury “New Directors” recevra une récompense de 50,000 euros répartie entre le réalisateur et le distributeur espagnol du film.

La Coquille d’or (Concha de Oro) est la plus haute récompense décernée par le Festival à l’œuvre lauréate, parmi les 20 films, habituellement sélectionnés en Compétition Officielle. Le Prix Donostia est une récompense qui est décernée chaque année, à un artiste pour l’ensemble de sa carrière.

Le Festival Saint Sébastien (Saint Sébastian International Film Festival – SSIFF) est un important festival annuel de cinéma en Espagne.

“Le Rêve de Noura” est également retenu dans une autre importante manifestation cinématographique mondiale. Il figure dans la section ” Découverte” du Festival international du film de Toronto (TIFF) prévu du 5 au 15 septembre 2019 dans la ville de Toronto, au Canada.