Le Robot tunisien P-Guard à la conquête des marchés mondiaux

Le fameux robot tunisien de surveillance P-Guard, mis au point par la société tunisienne Enova Robotics a réussi à conquérir le marché français, en attendant d’autres marchés, après avoir fait ses preuves dans les missions de surveillance et de sécurité, en Tunisie, au milieu de l’appréciation générale. .



Les Tunisiens ont découvert ce robot en 2020 en pleine période de confinement, lié à la pandémie de coronavirus, quand il a été déployé par le ministère de l’Intérieur pour faire respecter le couvre-feu, une initiative louable de l’Etat tunisien qui a eu un large écho dans le monde entier.



Le directeur de la startup Enova Robotics, Anis Sahbani, a confié que les ingénieurs de la société continuent d’améliorer ses produits et que 20 exemplaires du P-Guard ont été fabriqués et qu’ils sont destinés à l’exportation. Le prix unitaire s’élève à 150 mille euro après les nombreuses améliorations que ce modèle a subies depuis sa création en 2020.



« Le nouveau modèle est doté d’une intelligence artificielle pour reconnaître et identifier plus de 1000 objets ou situations, comme le début d’un incendie, des dégâts sur un mur, les personnes suspectes, la détection des plaques d’immatriculation etc. (…) Il peut recharger ses batteries et dispose d’une autonomie de 24 heures de fonctionnement contre seulement 8 heures pour l’ancien modèle », a-t-il dit.



Anis Sahbani , cité par Mosaique FM, a souligné que d’autres améliorations sont au programme et que la France, les Etats-Unis et d’autres pays européens et sud-américains ont manifesté leurs intérêts pour ce robot. Il a, également, ajouté que Enova Robotics veut conquérir les marchés, saoudien et marocains qui sont ouverts aux innovations technologiques.

Un commentateur avait écrit un jour à ce sujet : c’est une de ces belles histoires qui nous font encore croire en des lendemains qui chantent. L’épopée du robot P-Guard, conçu par la société tunisienne Enova Robotics, nous est rapportée ce jeudi 6 avril par Mosaïque FM. Cette petite merveille, après avoir fait la démonstration de ses capacités dans les missions de surveillance et de sécurisation, va ainsi, à pas sûrs, à la conquête du marché mondial.

Le robot P-Guard est un robot terrestre géolocalisé, équipé de caméras thermiques et optiques.

Il effectue des rondes et des inspections en toute autonomie.

Grâce à un système d’Intelligence Artificielle, le P-Guard détecte les intrusions et alerte les équipes de sécurité.