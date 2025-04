Le rôle du secteur bancaire dans la relance économique au centre d’une réunion ministérielle au palais de la Kasbah

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani a présidé, vendredi soir, au palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion ministérielle sur le rôle du secteur bancaire dans la relance économique et la promotion de l’investissement.

La réunion a porté sur le renforcement de la contribution des institutions financières et des banques, en tant que partenaires actives de l’Etat et forces de proposition pour la réalisation de projets de développement public et pour le développement de l’économie nationale et de l’investissement .

Ont assisté à cette réunion, la ministre des Finances, Mechket Slama, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhaier Nouri, le président du Conseil bancaire et financier, Neji Ghandri, le directeur général de la Société tunisienne de banque STB), Rachid Batita, le directeur général par intérim de la Banque nationale agricole (BNA), Ahmed Ben Moulahom et le directeur général par intérim de la Banque de l’Habitat, Lotfi Ben Hammouda.

S’exprimant à cette réunion, la cheffe du gouvernement a salué le rôle de la Banque centrale de Tunisie en tant qu’institution publique, dans la protection de l’économie nationale et sa contribution à la mise en œuvre de la politique et des choix de l’Etat et à la préservation de la souveraineté nationale

Elle a également salué le rôle du secteur bancaire dans la préservation de la stabilité financière, soulignant l’importance de sa contribution active à la phase de construction, de manière à répondre aux attentes des acteurs économiques, contribuer à une véritable relance économique qui profite à tous les Tunisiens, et accélérer le rythme de parachèvement de projets publics et le lancement de nouveaux.

Afin de stimuler la croissance économique et l’investissement, Sarra Zäafrani a appelé toutes les institutions bancaires et financières à diversifier et à faciliter davantage l’accès des investisseurs publics et privés, des PME et des entreprises privées au financement

Elle a souligné l’importance de l’implication du secteur bancaire dans une vision globale de développement, en fournissant des mécanismes de financement innovants qui répondent mieux aux besoins et à la spécificité des entreprises économiques, en finançant la construction et l’entretien des établissements d’enseignement, et en stimulant l’investissement dans les secteurs prioritaires nationaux.

Elle a également exhorté les institutions bancaires à simplifier les procédures et à améliorer davantage les services de manière à renforcer la confiance des acteurs économiques et à créer une nouvelle dynamique sur le marché qui contribue à la croissance de l’économie nationale

