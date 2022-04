Le sable, une source insoupçonnée et désormais stratégique pour la Tunisie

Deuxième ressource la plus utilisée au monde après l’eau, le sable doit être reconnu comme une ressource stratégique et son extraction et son utilisation doivent être repensées, constate un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).



Le rapport, « Sable et durabilité : 10 recommandations stratégiques pour éviter une crise » , rendu public, mardi, par l’équipe GRID-Genève du PNUE, précise que 50 milliards de tonnes de sable et de gravier sont utilisées chaque année, soit assez pour construire un mur de 27 mètres de large et 27 mètres de haut autour de la planète Terre.

L’extraction de sable là où il joue un rôle actif, comme les rivières et les écosystèmes côtiers ou marins, peut entraîner, selon le rapport, l’érosion, la salinisation des aquifères, la perte de protection contre les ondes de tempête et les impacts sur la biodiversité, qui menacent les moyens de subsistance, entre autres, l’approvisionnement en eau, la production alimentaire, la pêche ou l’industrie du tourisme.

Selon les auteurs du rapport, le sable doit être reconnu comme une ressource stratégique, non seulement comme matériau de construction, mais aussi pour ses multiples rôles dans l’environnement.

Un prix adapté à sa véritable valeur



Ils soulignent que les gouvernements, les industries et les consommateurs devraient fixer le prix du sable d’une manière qui reconnaisse sa véritable valeur sociale et environnementale. Par exemple, garder le sable sur les côtes peut être la stratégie la plus rentable pour s’adapter au changement climatique en raison de la façon dont il protège contre les ondes de tempête et les impacts de l’élévation du niveau de la mer – ces services devraient être pris en compte dans sa valeur.

Une norme internationale sur la façon dont le sable est extrait du milieu marin devrait également être élaborée, propose le rapport. Cela pourrait entraîner des améliorations spectaculaires, car la plupart des dragages marins sont effectués dans le cadre d’appels d’offres publics ouverts aux entreprises internationales. En attendant, le rapport recommande d’interdire l’extraction du sable des plages en raison de son importance pour la résilience côtière, l’environnement et l’économie.



Le rapport souligne par ailleurs que le sable est essentiel au développement économique, nécessaire pour produire du béton et construire des infrastructures vitales allant des maisons et des routes aux hôpitaux. En fournissant des habitats et des lieux de reproduction pour une flore et une faune diverses, le sable joue également une fonction vitale pour soutenir la biodiversité, y compris les plantes marines qui agissent comme des puits de carbone ou filtrent l’eau. La ressource sera cruciale pour atteindre les objectifs de développement durable et faire face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité. Cependant, il est utilisé plus rapidement qu’il ne peut se reconstituer naturellement, sa gestion responsable est donc cruciale.



Les auteurs notent que des solutions existent pour évoluer vers une économie circulaire du sable, notamment l’interdiction de l’enfouissement des déchets minéraux et l’incitation à la réutilisation du sable dans les marchés publics font partie des mesures politiques citées. La roche concassée ou les matériaux de construction et de démolition recyclés, ainsi que le «sable de minerai» provenant des résidus miniers font partie des alternatives viables au sable qui devraient également être encouragées, détaille le rapport.

La Tunisie regorge de ressources sablières de qualité

La Tunisie est bien placée pour tirer une valeur ajoutée appréciable du sable qui se trouve dans ses terres en Tunisie, lequel se distingue par sa qualité supérieure. Une ressource pouvant être mise à profit dans la production de la verrerie, la fonderie, le bâtiment, l’électrométallurgie, la céramique, la chimie, les peintures les charges minérales, la fibre de verre, les colles, la filtration, les sports et loisirs, les abrasifs……

Parmi ces applications la verrerie et la fonderie utilisent environ 80% du sable siliceux extrait à travers le monde et les teneurs en silice sont respectivement 99% dans le domaine de la verrerie, et 98% dans celui de la fonderie expliquent explique le Centre National de Recherches et Sciences des Matériaux, dans une déclaration.

La production mondiale de sable siliceux pour l’industrie est de l’ordre de 120 Mt/an. Cette production est dominée par les USA (24%) et les Pays-Bas (20%), alors que la part de la Tunisie est, selon lui, insignifiante.

Le prix du sable siliceux varie en fonction de ses caractéristiques (la granulométrie et la pureté) et en fonction de la pureté, les sables siliceux coûtent 25 Euros/tonnes, sortie carrière, alors que le quartz ultra-pur peut valoir 30 euros/kg (un facteur de 1000 fois).

Surtout , les produits dérivés ont une forte valeur ajoutée tels le silicium métal coûte (850 à 1200 euros/t), le carbure de silicium (1300 à 1700 euros/t), la silice précipitée (1200 euros/t), la silice colloïdale (3000 à 7500 euros/t).