Le salon méditerranéen des Productions Animales et de l’Élevage se tiendra à Hammamet

La 21ᵉ édition du Salon méditerranéen des Productions Animales et de l’Élevage « PAMED EXPO » se tiendra du 29 avril au 2 mai 2025, au centre de conférences de la Médina de Yasmine Hammamet.

Plus de 350 professionnels issus de 19 pays de différents continents et pas moins de 5 000 visiteurs parmi des experts, chercheurs, investisseurs, décideurs et acteurs majeurs de la chaîne de valeur agricole sont attendus à ce salon.

Cet événement constitue une plateforme régionale de mise en réseau, d’échange d’expertises et de valorisation des dernières avancées en matière de nutrition animale, d’élevage, de production laitière, de systèmes avicoles, d’équipements vétérinaires, de services de conseil, de financement et d’entrepreneuriat agricole, selon les organisateurs.

Les établissements universitaires, instituts agricoles et laboratoires de recherche tunisiens seront,également, présents à ce salon, afin d’apporter un éclairage scientifique aux problématiques du secteur.

Un espace sera consacré aux startups agricoles qui auront l’opportunité de présenter leurs innovations, de rencontrer des investisseurs et d’établir des connexions avec des professionnels du secteur, en Tunisie comme à l’international.

Le programme scientifique de cette édition s’articulera autour de 11 conférences internationales animées par des experts tunisiens et étrangers, portant sur des enjeux majeurs de la filière dont l’alimentation animale à l’ère du stress hydrique et des changements climatiques, les défis économiques et écologiques de l’élevage ainsi que les nouvelles solutions technologiques pour une agriculture durable.