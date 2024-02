«Le secteur des phosphates est capable de sortir la Tunisie de sa crise économique»

Le secrétaire général de la fédération générale du pétrole et de la chimie, Salouen Smiri, a déclaré, ce jeudi 22 février 2024, que « le secteur des phosphates est vital et stratégique, capable de sortir la Tunisie de sa crise économique actuelle », notant que « ce secteur souffre d’une grave pénurie de main-d’œuvre ».

Smiri a affirmé, dans une déclaration à Jawhara FM, que « nous avons des possibilités de sortir de la crise si des investissements sont réalisés qui amèneraient le secteur aux niveaux de production de 2010 », appelant à la nécessité d’unifier le groupe chimique et de restructurer les trois entreprises (phosphate de Gafsa, groupe chimique, transport de phosphate) pour accélérer le retour de la production et de la rentabilité que tout le monde attend.

En ce qui concerne le secteur de l’énergie, il a déclaré qu' »il n’y a pas de nouvelles explorations », soulignant la nécessité de « donner l’occasion aux spécialistes loin de la diabolisation de faire progresser ce secteur stratégique et vital », appelant, enfin, l’autorité de tutelleà participer et à interagir positivement à cet égard, en plus d’accélérer la publication de tous les décrets liés à ce secteur vital.