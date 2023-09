Le secteur du textile et de l’habillement affiche une croissance de 11%

Le président de la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), Haythem Bouajila, a indiqué , dans une déclaration sur Express Fm, que le secteur du textile et de l’habillement fournit environ 160 mille emplois, et 3 milliards d’euros en valeur d’exportation et 1600 entreprises, dont 85% sont entièrement exportées et 15% actives sur le marché local.

Il a ajouté que le secteur est inébranlable, soulignant qu’il s’agit d’un secteur en croissance et qui a su suivre le rythme des développements au niveau de l’économie mondiale et des marchés mondiaux.

Il a affirmé que le taux de croissance enregistré l’année dernière a dépassé 20% contre 11% pour cette année, ajoutant qu’il existe de nombreux défis au niveau du marché local et au niveau de l’industrie des « Jeans », qui représente plus de 30% du nombre de transactions dans le secteur et est considéré comme une forte valeur ajoutée par rapport à ce que l’on trouve dans le reste du monde, tout en respectant toutes les spécifications de préservation de l’environnement lors de la fabrication.

Bouajila a également expliqué que le marché local souffre de la contrebande, de la contrefaçon, du marché parallèle et du non-respect des lois.

