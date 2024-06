Le tourisme pourrait injecter 23 Mds DT dans l’économie nationale en 2024

Le secteur du tourisme devrait injecter, en 2024, un montant de 23 milliards de dinars (Mds DT) dans l’économie nationale, a estimé le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).

Et de préciser que ce montant pourrait atteindre plus de 32 milliards de dinars, au cours des 10 prochaines années, si le gouvernement soutiendra ce domaine.

Selon les données publiées, récemment, par le conseil, le tourisme tunisien devrait enregistrer des chiffres records pour l’année 2024, dépassant ainsi toutes les prévisions que se soit au niveau des contributions économiques, de l’emploi et du tourisme intérieur.

« Une hausse de la contribution annuelle du secteur touristique à l’économie tunisienne de 16% est prévue, si ce domaine bénéficiera d’un appui, ce qui permettra d’assurer l’emploi de plus de 485 mille personnes à l’horizon 2034 », a estimé la même source.

La présidente et directrice exécutive du Conseil mondial du voyage et du tourisme, Julia Simpson, a souligné que « le secteur du voyage et du tourisme en Tunisie s’est rétabli malgré le niveau encore faible des dépenses des touristes étrangers».

« Nous sommes convaincus que la résilience du secteur touristique lui permettra de jouer pleinement son rôle vital pour impulser l’économie nationale», a-t-elle ajouté.

Simpson a, en outre, estimé que la réactivation du Conseil supérieur du tourisme par le gouvernement tunisien permettra d’atteindre ces prévisions, d’autant plus qu’il inclura des institutions des secteurs public et privé.

Selon les prévisions, le secteur du voyage et du tourisme contribuera à hauteur de 14% à l’économie tunisienne en 2024, tandis que l’emploi devrait accroitre annuellement de 3,9%.

Le Conseil prévoit que le tourisme intérieur connaîtra une croissance, ce qui se traduira par une augmentation des dépenses tunisiennes de 5% par rapport à 2023, pour atteindre 11,7 milliards de dinars, tandis que les dépenses des touristes étrangers se situeront à 11 milliards de dinars (soit une augmentation de 12% par rapport à 2023).

- Publicité-