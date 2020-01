Le sélectionneur Kwesi Appiah et les staffs techniques des équipes nationales remerciés

La Fédération ghanéenne de football (GFA), conduite par le nouveau président Kurt Okraku (élu en octobre dernier), a annoncé avoir décidé jeudi de remercier le sélectionneur des Blacks Stars, James Kwesi Appiah et tous les staffs techniques des équipes nationales (garçons et filles).

“La Ghana Football Association (GFA) a dissout les staffs techniques de toutes les équipes nationales avec effet immédiat. Cette décision concerne les équipes nationales masculines et féminines. La GFA remercie tous les entraîneurs et les membres des équipes nationales pour leur contribution”, a indiqué l’instance fédérale dans son communiqué relayé par plusieurs sites sportifs.

Selon la presse locale, Kwesi Appiah, nommé le 4 avril 2017 à la tête de la sélection, fait les frais de l’élimination des Blacks Stars en 8e de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Egypte en 2019, remportée par l’Algérie devant le Sénégal (1-0), mais aussi de la non-qualification au Mondial-2018 en Russie.

Le contrat d’Appiah qui avait expiré en décembre, ne sera pas reconduit, en dépit d’une bonne entame dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), avec deux succès en autant de matchs, contre l’Afrique du Sud (2-0) et Sao Tomé-et-Principe (0-1). Aussi ce limogeage intervient alors que les qualifications du Mondial-2022, zone Afrique, débuteront en mars prochain.

La décision de limogeage concerne également les équipes nationales masculines et féminines.

Même si l’instance ghanéenne ne s’avance sur le remplaçant de l’équipe A, les médias avancent déjà le nom de CK Akonnor, passé par l’Asante Kotoko la

saison dernière.