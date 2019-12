Le sien étant financièrement sans reproche, la Biat fait le bilan de l’économie et ses perspectives

La Biat (Banque Internationale Arabe de Tunisie) a organisé le 20 décembre 2019 une rencontre avec les médias, dédiée à la présentation de la première note de conjoncture économique qu’elle publiera désormais d’une manière trimestrielle.

La note de conjoncture, présentée lors de ce rendez-vous, revient sur la situation économique nationale et internationale avec des analyses rétrospectives, et comprend des focus thématiques et des case-studies instructifs. Les faits saillants de l’analyse de la conjoncture locale s’articulent autour de la croissance économique, de la politique monétaire, du système bancaire, de l’inflation et de la position extérieure. L’analyse montre qu’il existe des avancées sur certains volets et que des défis majeurs persistent pour l’année 2020.

«En tant qu’acteur de référence de la place, nous sommes engagés envers la Tunisie et nous multiplions les initiatives pour contribuer à la dynamisation du débat public en vue de relancer l’économie du pays», affirme Elyes Ben Rayana, membre du conseil d’administration de la Biat.

Bien au-delà de ses activités bancaires, la Biat multiplie en effet les initiatives de soutien à l’économie tunisienne. Une structure dédiée à la recherche économique a été ainsi mise en place depuis deux ans dans le but de formuler des propositions concrètes afin de contribuer au débat public et proposer des pistes en relation avec la dynamique économique.

Elle a pour mission de décrypter les évolutions économiques et monétaires, de diffuser et d’ancrer la connaissance économique et de démystifier certaines idées reçues. Banque responsable et engagée, la Biat se veut un contributeur de choix dans le débat public pour la dynamisation et la relance économique de la Tunisie.

De la manière dont la Biat voit les perspectives de l’économie tunisienne, on retiendra ce tableau récapitulatif.

Et la Biat, comment va-t-elle ?

Ces états financiers intermédiaires, du 1er semestre 2019, font apparaître un total bilan de 16.041.122 mille DT et un bénéfice net de la période s’élevant à 106,876 MDT. A la même période, le total des produits d’exploitation, boosté surtout par les intérêts et revenus assimilés, montait à 739,626 MDT après les 576,738 MDT de la même période de l’exercice 2018. Ses charges d’exploitation haussaient de 90,669 MDT, et son PNB montait pourtant de presque 65 MDT. Résultat de cette course à la performance, le résultat net se bonifiait de presque 4,5 MDT d’un semestre (2018) à l’autre (2019). La banque a toujours été bénéficiaire, et son résultat net toujours en hausse. Il passait de 190 MDT en 2016 à 254,8 MDT deux années plus tard.

La Biat reste aussi, en quelque sorte, une banque qui donne plus qu’elle n’en reçoit. En effet, ses engagements donnés (plus de 916 MDT) dépassent ceux reçus (4,7 MDT). Le total net des créances sur la clientèle est passé de 9,692 Milliards DT en juin 2018 à 10,857 Milliards DT en juin 2019, enregistrant ainsi une hausse de plus d’un Milliard DT. Entre 2016 et 2018, les crédits à sa clientèle passaient de 8,113 Milliards DT, à 10,6 Milliards DT.

Entre 2016, le total bilan de la plus grosse des banques privées et dont le cours de l’action était à 112 DT ce vendredi 20 décembre 2019, passait de 11,335 Milliards DT en 2016, à 15,831 trois années plus tard. Signe de confiance dans cette institution financière, les dépôts des clients cumulaient plus de 11,5 Milliards DT, après les 9 Milliards DT de 2016.

Côté qualité des actifs, le ratio CDL/Risque brut passait de 5,8 % en 2016, à 5,5 % en 2018. Une qualité d’actifs qui fait que la Biat provisionne de moins en moins (57,2 % en 2018, après 66,2 % en 2016), avec un ratio de couverture des risques de plus ou moins 10 %.