Le solaire pointe à l’horizon!

Alors les énergies renouvelables et la première d’entre elles, le solaire, connaissent un essor exceptionnel, il doit être salutaire pour la Tunisie de s’inscrire sur cette orbite, au moins pour rattraper les retards accumulés depuis des lustres , faute de volonté politique , mais aussi en raison de l’extrême réserve manifestée par le secteur bancaire envers le financement des projets liés aux ER ( Energies Renouvelables).

La tendance semble quelque peu s’inverser les appels d’offres à répétition lancés par le ministère des l’Industrie, des mines et de l’énergie pour la construction d’une dizaine de centrales solaires d’une capacité de 100 mégawatts. Un processus qui s’étendra jusqu’en 2025, ce qui indique que le pays a des projets à long terme en la matière, même si les aléas politiques ne semblent pas devoir s’estomper. Il n’en demeure pas moins que la Tunisie est dans la capacité de s’assurer des investissements directs étrangers dont elle a tant besoin.

Un appel d’offres lancé en 2019 par le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie a permis à des consortiums d’entreprises de Chine, de France, du Maroc, de Norvège et des Émirats arabes unis de remporter des contrats pour la construction de fermes solaires sur l’ensemble du territoire tunisien. Parmi les autres soumissionnaires figuraient des entreprises du Canada, du Japon, de l’Arabie saoudite et de l’Espagne.

Étant donné que la crise climatique n’a fait qu’accroître l’intérêt du secteur privé pour l’industrie des énergies renouvelables, l’annonce faite en janvier par la Tunisie attirera probablement une fois de plus l’attention des investisseurs tournés vers l’avenir dans les mondes arabe et occidental, souligne The New Arab, qui estime que ce type d’investissement direct étranger revêt une importance nouvelle à l’heure où l’économie tunisienne, comme celle de la plupart des pays d’Afrique du Nord, est en proie à l’inflation.

Le gouverneur de la Banque centrale Marouane Al-Abassi, a déclaré en janvier que le taux d’inflation atteindrait 8,3 % en 2022 et pourrait s’élever à 11 % en 2023. Selon certains experts, l’accord que la Tunisie s’emploie à conclure avec le Fonds monétaire international ne suffira pas à résoudre ses problèmes économiques.

Deux objectifs majeurs

Face à ce sombre tableau, les énergies renouvelables offrent à la Tunisie la possibilité de poursuivre deux objectifs à la fois : attirer des devises fortes et atteindre ses objectifs en matière d’énergies renouvelables.

La Tunisie a l’intention de tirer 35 % de son énergie des ressources renouvelables d’ici 2030 .En 2022, les énergies renouvelables ne représentaient que 8 % de la capacité de production du pays. Pour combler cet écart considérable, les autorités tunisiennes ont indiqué qu’elles prévoyaient de lancer un appel d’offres d’une valeur de 3,5 milliards de dollars pour la construction d’une série de parcs solaires et éoliens sur l’ensemble du territoire tunisien au cours des sept prochaines années.

En 2020, la société néerlandaise Climate Fund Managers a publié un communiqué de presse annonçant un partenariat avec la société américaine UPC Renewables pour établir un parc éolien de 30 mégawatts en Tunisie.

De telles alliances multinationales sont devenues typiques de l’approche tunisienne en matière d’énergie renouvelable, l’Agence allemande pour la coopération internationale, mieux connue sous le nom de GIZ, soutenant les plans ambitieux du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie en matière d’énergie solaire.

Selon un rapport du 2 mars de l’Arab Reform Initiative, « sur 22 projets d’énergie renouvelable depuis 2015, seule la moitié a des chefs de projet tunisiens et seuls quatre sont exclusivement dirigés par des entreprises tunisiennes ». Le rapport critique « l’implication du secteur privé » qui se fait « au détriment de l’implication et du développement local » et souligne « la présence d’acteurs nationaux compétents », à savoir des entreprises tunisiennes.

Parmi ces acteurs, on trouve Gamco Energy, qui se présente comme « l’un des leaders du solaire photovoltaïque en Tunisie ». Seeraj Energy, quant à elle, met en avant son expertise dans les « projets d’énergie renouvelable à grande échelle et les projets solaires commerciaux ».

Alors que l’industrie des énergies renouvelables représente un canal évolutif pour l’investissement direct étranger, la Tunisie peut également tirer parti de son expansion de l’énergie solaire pour soutenir des entreprises telles que Gamco et Seeraj.

Des choix pérennes

Quelle que soit la manière dont Saied choisit de mettre en œuvre les prochaines étapes de la stratégie tunisienne en matière d’énergie solaire et éolienne, son engagement constant en faveur de l’industrie des énergies renouvelables a offert une certaine stabilité au milieu de l’agitation politique générale qui a caractérisé son règne.

Quoi qu’il advienne du régime actuel, sa politique énergétique semble devoir survivre. Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie note sur son site internet que « la Tunisie s’est engagée depuis 2013 dans une nouvelle stratégie de transition énergétique » – une reconnaissance implicite que les impératifs d’atténuation du changement climatique transcendent les différents gouvernements et les bouleversements politiques que la Tunisie a connus depuis le printemps arabe. L’industrie des énergies renouvelables a survécu à tous ces bouleversements.

Compte tenu des désaccords sur la question de savoir si les responsables tunisiens devraient donner la priorité aux investissements directs étrangers ou aux entreprises nationales dans la promotion des énergies renouvelables, la politique énergétique de la Tunisie, comme le pays lui-même, bénéficiera d’un consensus.

Cependant, avec ou sans accord, l’infrastructure tunisienne pour les énergies renouvelables semble prête à s’étendre alors que le système politique vacille.