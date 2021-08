Le sommet francophone de Djerba sera aussi celui des hommes d’affaires

Souvent le culturel tient l’économique en l’état. Le sommet francophone de Djerba n’a pas vocation à déroger à cette règle. Il offrira aux entrepreneurs francophones l’opportunité d’adresser un appel aux dirigeants politiques d’intensifier les efforts pour donner au volet économique la place qu’il mérite, a affirmé mercredi, le président de l’UTICA Samir Majoul lors de la clôture des travaux de la rencontre économique francophone tenue à Paris, selon la page facebook de l’organisation patronale tunisienne.

Un tel message sur l’importance des mécanismes garantissant la sécurité des échanges commerciaux et de l’investissement dans l’espace francophone ainsi que l’exploitation optimale de tous les avantages qu’offre cet espace, a l’instar de la haute compétence de la main d’œuvre, les capacités de financement et la maîtrise de la technologie, a -t-il dit lors de cette rencontre qui s’est tenue les 24 et 25 août 2021, à Paris sur le thème « comment construire la francophonie économique » et ce en prévisions de la rencontre économique prévue à Djerba, en marge du sommet de la francophonie.

Il a, dans ce sens, exposé les activités économiques qui peuvent être développées dans cet espace, à l’instar des industries pharmaceutiques, l’agriculture, les industries alimentaires, les travaux publics et les industries intelligentes, d’après la même source.

Majoul a, également souligné la portée de la garantie de la liberté de la mobilité des personnes et des marchandises dans l’espace francophone, appelant les chefs d’entreprises opérant dans cet espace à participer massivement à la rencontre de Djerba en vue d’aider à renforcer la dimension économique dans les relations entre les pays francophones.

De son côté le président du patronat français Géoffroy Roux de Bézieux a passé en revue le bilan de la rencontre économique francophone, estimant qu’elle s’est soldée par un vif succès et une approche profonde entre les organisations des hommes d’affaires francophones. Il a affirmé, d’après l’UTICA, que les efforts se poursuivront sur la même lancée au cours de la rencontre de Djerba, à l’effet de créer un cadre structurel groupant les organisations des chefs d’entreprises des pays francophones.

Une communauté francophone « unique au monde »

Il est à noter qu’une délégation de l’UTICA, conduite par son président, Samir Majoul, a participé, hier et ce mercredi 25 août, à la rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF 21) organisé par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) à Paris (France).

Prennent part à ces Rencontres des Entrepreneurs Francophones, des délégations venues de quatre continents, des chefs d’Etat et des personnalités de premier plan pour sceller une communauté francophone d’affaires unique au monde. Cette édition 2021 s’annonce exceptionnelle, avec un village de partenaires élargi, la possibilité de multiplier les rencontres d’affaires et surtout de participer et célébrer la force d’entreprendre.

Les séances de travail du Forum étaient axées sur plusieurs thèmes dont « Quelle souveraineté alimentaire », « Hydrogène: énergie d’aujourd’hui et de demain? », « le numérique, levier pour la francophonie? », « l’industrie, au cœur de la relance », « grands projets, moteurs de croissance », « financer la croissance francophone »…