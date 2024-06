Le sommet universitaire Japon-Afrique du Nord se tiendra les 10 et 11 juillet 2024 à Tunis avec la participation d’un grand nombre de présidents d’universités du Japon et d’Afrique du Nord, selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les préparatifs du sommet universitaire Japon- Afrique du Nord a été au centre d’un entretien vendredi, entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et la directrice de l’alliance Japonaise pour la recherche en Afrique du Nord, professeur Hiroko Isoda.

A noter que la directrice de l’alliance Japonaise pour la recherche en Afrique du Nord, qui enseigne à la faculté des sciences de la vie et de l’environnement à l’université Japonaise Tsukoba a contribué, durant plus de deux décennies, à la promotion du partenariat entre la Tunisie et la Japon dans les domaines des sciences et des technologies, selon le même communiqué.