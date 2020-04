Le sport US peut reprendre à huis clos

Le sport aux Etats-Unis ne pourra reprendre qu’à huis clos, a estimé mercredi le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, membre de la cellule de crise présidentielle sur le coronavirus..

“Il y a une manière de le faire: Personne ne vient au stade”, a déclaré l’immunologiste dans le programme “Good Luck America” diffusé sur le réseau social Snapchat.

Mettez-les (les sportifs) dans des grands hôtels, quel que soit l’endroit où vous voulez jouer et continuez à les surveiller de près, testez-les quasiment chaque semaine, vérifiez qu’ils ne finissent pas par se contaminer entre eux ou qu’ils ne contaminent pas leurs familles et laissez-les terminer la saison”, a ajouté cet expert âgé de 79 ans.

Les patrons des grandes ligues professionnelles, à qui Donald Trump a exposé son point de vue lors d’une conférence téléphonique le 4 avril, attendent de voir l’évolution de l’épidémie avant de trancher entre les différentes options de reprise et penchent eux aussi pour un redémarrage à huis clos.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 28.000 morts.