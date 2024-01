Le stade Chedly Zouiten prêt à accueillir des matchs officiels

Le ministère de la jeunesse et du sport (MJS) a annoncé ce lundi que le stade Chedly Zouiten est fin prêt pour accueillir des rencontres de football, comme convenu préalablement entre toutes les parties intervenantes et ce, par une capacité d’accueil réduite qui se restreindra aux gradins.

Selon le MJS, cette capacité sera revue à la hausse progressivement après le parachèvement des travaux en cours, au niveau des vestiaires, la surélévation de la ceinture de sécurité des tribunes non couvertes.

« La commission d’homologation des stades devrait donner, d’ici la semaine à venir, son accord technique pour l’ouverture officielle du stade », apprend-on de même source.

Cette décision, note-t-on, intervient suite à la visite effectuée par le chef du cabinet du ministère de la jeunesse et du sport, Chokri Ben Hassan au stade de Zouiten, le 1er décembre 2023, et l’accord convenu quant à l’ouverture du stade à partir du 15 janvier courant.

