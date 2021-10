Le stade olympique de Sousse opérationnel dès mars 2022

Le stade olympique de Sousse devrait accueillir à nouveau des matches de football à partir de mars 2022.

- Publicité-

Une séance de travail tenue vendredi au chef lieu du gouvernorat de Sousse a convenu de livrer le stade olympique de Sousse dans les plus brefs délais en vu de son engazonnement pour être fin prêt à accueillir des matches de football en mars prochain.

La séance, présidée par la gouverneure de Sousse, Raja Tarbelsi en présence du président de l’Etoile sportive du Sahel, Meher Karoui, du directeur régional de l’équipement, du maire de Sousse et du commissaire régional à la jeunesse et au sport a, en outre, a examiné les composantes du projet à parachever et fixé des délais aux engagements des différentes parties intervenantes.

Il a, par ailleurs, été convenu de fixer un calendrier bien défini à tous les intervenants pour garantir le respect des délais impartis.

A noter que l’Etoile sportive du Sahel dispute ses matches à domicile, depuis le démarrage des travaux, sur la pelouse du Stade Bouali Lahouar à Hammam-Sousse, tandis que ses rencontres continentales sont réparties entre le stade de Radès, Monastir et Sfax.