Le Suisse Roger Federer n’exclut pas de mettre fin à sa carrière

Le Suisse Roger Federer, écarté des courts une bonne partie de la saison 2020 après avoir subi deux opérations à un genou, a reconnu qu’il n’était pas certain de participer à l’Open d’Australie, allant même jusqu’à envisager la fin de sa carrière.

« C’est une course contre la montre. Bien sûr, cela aiderait si j’avais un peu plus de temps. Mais cela se jouera à peu de chose », a dit Federer à propos de l’Open d’Australie, dimanche lors d’une cérémonie de remise de prix en Suisse.

« Si ma carrière devait s’arrêter là, ce serait bien de la terminer avec cette récompense » (Federer a reçu un prix qui récompense le meilleur sportif suisse des 70 dernières années, NDLR), a déclaré le Suisse, vainqueur de vingt titres du Grand Chelem.

Le natif de Bâle n’a pas joué depuis février 2020, date à laquelle il a subi une opération du genou droit.

En juin, Federer a révélé avoir subi une opération complémentaire sur le même genou, ce qui l’a contraint à annuler le reste de sa saison 2020.

Pour ce qui pourrait être sa dernière année sur le circuit, s’il parvient à se rétablir, Federer visera notamment, outre un 9e sacre à Wimbledon, le tournoi olympique de Tokyo, le seul titre d’importance qui manque à son palmarès.