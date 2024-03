Le Syndicat appelle le ministère de l’Éducation à négocier

Les travaux de l’organe administratif sectoriel de l’enseignement secondaire, qui se sont tenus à Hammamet, se sont achevés hier, dimanche 3 mars 2024, avec l’adoption d’un certain nombre de préconisations, notamment la demande d’améliorer la situation des enseignants et des établissements d’enseignement, en exhortant le ministère de l’Éducation de s’asseoir à la table des négociations et de mettre en œuvre les termes des accords signés entre les deux parties.

Selon ce qui a été cité par le site Echaab News ce lundi 4 mars 2024, l’organe administratif sectoriel, à la fin de ses travaux et avec le consensus de tous ses membres, a décidé la tenue d’une conférence de presse pour évoquer la détérioration de la situation des enseignants, la « situation catastrophique des établissements d’enseignement et la passivité du ministère face aux efforts du syndicat ».

A été, en outre, réclamée l’organisation d’une réunion centrale pour protester contre les réticences de l’autorité de tutelle à mettre en œuvre les accords signés et son refus de négocier les différents points des règlements professionnels émanant de la dernière conférence.