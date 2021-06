Le syndicat des ingénieurs se déclare contre la « grève ouverte »

Le président du Syndicat national des ingénieurs, Kakhreddine Khalifa, a critiqué, mercredi , le mode sur lequel l’Ordre de ingénieurs tunisiens (OIT) gère le dossier des ingénieurs, affirmant sur Mosaïque fm, qu’il était possible d’adopter une démarche autre que la grève qui a totalement paralysé le pays et dont les retombées ne font que s’aggraver, a-t-il dit.

Il a proposé en lieu et place de la grève un changement de la stratégie actuellement suivie et de mobiliser les opinions autour du soutien du rôle de l’ingénieur et la nécessité pour lui d’obtenir ce qui lui est dû tout en gardant ouverte la porte du dialogue avec les trois présidences afin d’éviter que la situation n’empire encore davantage.

Khalifa a exhorté la présidence de la République à intervenir de toute urgence pour convaincre la présidence du gouvernement de mettre en œuvre les accords signés, mettant en garde contre la poursuite de la crise.