Le syndicat des médecins dentistes se rebiffe

Le syndicat des médecins dentistes a décidé mercredi de suspendre sa participation aux travaux des commissions au sein du ministère de la santé jusqu’à la mise en place d’un dialogue global pour la promotion du secteur de santé buccale, en guise de protestation contre ce qu’il considère comme » décisions unilatérales » prises par le ministère de la santé sans consultation des professionnels et des instances élues.

Le bureau national du syndicat a souligné dans son communiqué que le conseil national de l’ordre des dentistes est la seule partie habilitée par la loi à organiser le secteur de médecine dentaire en Tunisie, à assurer la coordination et la communication et toutes décisions en dehors de ce cadre constituent « un dépassement grave de ses prérogatives ».

Ce communiqué intervient après une réunion tenue récemment au ministère de la santé avec la participation du doyen de la faculté de médecine dentaire et de plusieurs enseignants.

A l’issue de cette réunion, le ministère de la santé avait annoncé plusieurs mesures en vue de renforcer les prestations de médecine dentaire à travers toutes les régions, dont notamment la création d’une commission nationale chargée de la promotion de la santé buccale et la généralisation des consultation de médecine dentaire dans toutes les régions.

Le syndicat a relevé que la faculté de médecine dentaire a pour mission de former les étudiants en médecine dentaire et de leur assurer une formation académique continue qui devrait être gratuite ou payante à des tarifs symboliques et à la portée des dentistes tunisiens.

La syndicat a affirmé avoir tenté à plusieurs reprises d’entamer un dialogue avec l’autorité de tutelle afin de trouver des solutions aux problèmes du secteur, sans obtenir de réponses de la part du ministère de la santé.