Le taux d’analphabétisme baisse à 17,7% en 2019 contre 18,1% en 2018

Le taux d’analphabétisme a diminué à 17,7% en 2019 contre 18,1% en 2018 et 18,4% en 2017.

Selon les chiffres de l’Institut national des statistiques, le taux d’analphabétisme chez les femmes et les hommes en milieu communal au cours de l’année écoulée a atteint 12,9%, tandis qu’il a augmenté à 29,5% en milieu non communal.

En outre, le taux d’analphabétisme diminue à mesure que l’âge moyen diminue, atteignant 2,8% pour les groupes âgés de 10 à 14 ans, alors qu’il atteint 79,8% chez les personnes âgées (80 ans et plus).

Le taux de scolarisation pour l’année 2019 était de 96,1% pour le groupe d’âge de 6 à 14 ans, alors qu’il était à 95,4% pour les hommes du même groupe d’âge.

La région de Jendouba serait en tête au niveau du taux d’analphabétisme atteignant 31,6%, suivie de Kasserine avec 30,2%, puis Siliana avec 29,7%.

En revanche, Ben Arous est la région qui enregistre le taux d’analphabétisme le plus bas, atteignant 9,7%, suivi du gouvernorat de Tunis, 10,1%, et de Monastir avec 10,5%.

Il est à noter que la population de la Tunisie a atteint plus de 11 millions 700 mille citoyens, selon le dernier recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2014.

