Le taux de remplissage des barrages est de 31,2%

Le taux de remplissage des barrages a atteint durant la période allant du 1er septembre au 9 novembre 2021, près de 31,2%, a indiqué jeudi, l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les ressources en eau disponibles dans les barrages se sont réparties entre 91,2% au Nord, 3,2% au Centre, et 5,6% au Cap Bon, selon le bulletin de veille de l’ONAGRI du mois de novembre 2021.Ainsi, les taux de remplissage maximum sont de l’ordre de 97,2% dans le barrage El Moula, de 63,7% à Sidi El Barrak, et de 63,7% au barrage Barbara. Ainsi, à la date de 9 novembre 2021, les ressources en eau des barrages se sont élevées à 131,3 millions mètres cubes, enregistrant une régression importante par rapport à une moyenne des ressources en eau de la période, de 221,3 millions mètres cubes.Toutefois, par rapport à la période de l’année précédente, une hausse des ressources en eau disponibles dans les barrages est enregistrée, soit une quantité de 100,6 millions mètres cubes enregistrée l’année écoulée. Le stock total des barrages a atteint 722,8 millions mètres cubes contre 897,9 millions mètres cubes au cours de la même période de l’année précédente, alors que la moyenne pour la même journée pour les trois dernières années a atteint 1153,2 millions mètres cubes, soit une régression de 37,3%.Les réserves globales des barrages se répartissent comme suit: 89,3 % au Nord, 8,1 % au Centre et 2,6% dans le Cap-Bon