Le taux de réussite au concours de la 9e année a atteint 60,56 pc

Le taux de réussite au concours de la 9e année de l’enseignement de base général (session de juin 2023) a atteint 60,56 pc avec 16 305 admis parmi un total de 26 925 candidats.

Le nombre des candidats admis qui seront orientés vers les lycées pilotes s’élève à 3074, selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation.

Les deux élèves Meriem Bouchaala du collège pilote de Sfax et Lina Haj Amor du collège pilote de Sousse ont obtenu la meilleure moyenne soit 19,03.

S’agissant du concours de la 9e année de l’enseignement de base technique, le taux de réussite a atteint 64,63 pc avec 148 admis sur 229 candidats.

A noter que le ministère de l’éducation a entamé lundi 3 juillet la proclamation des résultats du concours de la 9e année de l’enseignement de base général et technique (session 2023) via SMS.

