Le taux d’insertion des diplômés de la formation professionnelle atteint les 80 %

Le taux d’insertion des diplômés de la formation professionnelle sur le marché du travail atteint les 80 %, a fait savoir, le directeur général de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), Marouane Ben Slimane.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a signalé qu’une grande partie des stagiaires de la formation professionnelle signent des contrats de travail avec des entreprises économiques avant même de terminer leur formation et avant d’obtenir leur diplômes.

Selon Ben Slimane, cela est dû au bon niveau de formation, notamment pratique, dans les différentes spécialités.

Dans ce contexte, il a révélé que les diplômés de la formation professionnelle en Tunisie sont très demandés signalant que des contrats ont été signés avec l’Italie, l’Allemagne et la Suisse pour recruter 4 mille diplômés de la formation professionnelle.

D’après la même source, l’ATFP offre annuellement environ 36 mille nouveaux postes de formation outre les postes disponibles pour la formation continue, la formation de spécialisation ou la reconversion professionnelle.

Le directeur général de l’ATFP a souligné l’importance de suivre les évolutions et les nouvelles exigences du marché de l’emploi pour créer de nouvelles spécialités qui répondent aux attentes des entreprises économiques, évoquant l’entrée en exploitation de deux centres de formation en fibres optiques, en programmation sur téléphones Android et en installation et maintenance des équipements des énergies renouvelables.