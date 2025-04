Le taux d’investissement global dans le secteur du transport touristique est estimé à plus de 48MDT

Le volume des investissements injectés dans le secteur du transport touristique en 2024 est de l’ordre de 48,631 millions de dinars (MD), dont 28,7 millions de dinars mobilisés en faveur du deuxième district et 11,68 millions de dinars dans le troisième district, selon le ministre du Tourisme Sofien Takaya.

Au cours d’une séance plénière, tenue vendredi par le Conseil national des régions et des destricts, le ministre a précisé que les investissements dans le secteur d’hébergement et du tourisme en 2024 s’élèvent à 388,221 MD et 57,181 MD pour l’animation.

Concernant le développement des infrastructures selon les régions, Takaya a fait savoir que le Centre afro-méditerranéen de formation au tourisme à Hammamet est actuellement en cours de réalisation dans le cadre de l’initiative « Tunisie Professionelle » de la coopération tuniso-italienne, moyennant un coût estimé à 1,8 million d’euros.

l’Institut de formation des métiers du tourisme à Djerba a également été équipé des moyens nécessaires dans le cadre du projet « Irada » pour un coût estimé à 196 mille euros sans omettre les équipements pour instaurer une base de formation dans les « boulangeries et pâtisseries » de l’École de formation aux professions du tourisme à Ain Drahem, dans le cadre du projet « Irada » pour un coût de 175 mille euros.

Le secteur du tourisme contribue à hauteur d’environ 10 % du PIB, directement et indirectement, et à la balance commerciale de 40,5 %.

Il fournit d’importants revenus en devises estimés à environ 7,5 milliards de dinars au cours de l’année 2024 et offre environ 400 mille postes d’emplois directe et indirecte. D’autre part, le secteur des industries traditionnelles contribue à hauteur de 4 % du produit intérieur brut et de 2 % aux exportations nationales.

- Publicité-