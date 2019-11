Le Tchad baisse le prix du billet d’avion

Le Président tchadien Idriss Deby dirigé récemment, une réunion qui a regroupé quelques membres du gouvernement tchadiens et responsables des services étatiques concernés par le transport aérien. Des mesures ont été décidées pour réduire les taxes d’atterrissage des avions, et par ricochet, le prix du billet d’avion.

La cherté du prix des billets d’avion est loin d’être la seule préoccupation des voyageurs. Le coût jugé exorbitant interpelle également le Gouvernement. Soucieux de faciliter la mobilité de ses concitoyens, notamment par le transport aérien, le président tchadien à l’effet de procéder à la réduction substantielle des taxes imposées aux avions. Le taux en vigueur n’est pas de nature à faire de l’avion le premier choix des tchadiens comme moyen de transport, fait observer Deby. Ainsi, l’Arrêté qui fixe les modalités en la matière et qui date de 2017 sera révisé. La baisse des taxes d’atterrissage va directement impacter sur le prix du billet d’avion, renseigne le Ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale Mahamat Tahir Rozi.