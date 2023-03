Le terroriste Raed Touati condamné à la peine capitale

La Chambre pénale spécialisée dans l’examen des affaires terroristes au Tribunal de première instance de Tunis a condamné à la peine capitale, le terroriste Raed Touati, accusé d’actionner une mine terrestre qui a causé la mort d’un capitaine de l’armée nationale au Mont Chaambi.

L’affaire remonte au mois de juin 2019 lorsqu’un véhicule militaire a été touché en passant sur une mine terrestre. Un capitaine de l’armée est tombé en martyr et trois autres soldats ont été blessés.

Selon Mosaïque Fm, les unités de sécurité ont réussi à découvrir que le terroriste Raed Touati et d’autres sont impliqués dans cette attaque terroriste.

Touati a été condamné à la peine capitale en plus de 50 ans de prison pour des accusations de nature terroriste. Un autre accusé dans cette affaire a été condamné à huit ans de prison et deux autres dont une femme à quatre ans en plus d’une surveillance administrative pendant cinq ans.