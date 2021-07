Le test Covid exigé des clients tunisiens par les hôtels de Djerba

Les hôtels de Djerba, à travers leur syndicat patronal régional (FRH Djerba Zarzis), en concertation avec les autoritaires régionales et les autorités de tutelle, demandent la mise en place de nouvelles mesures sanitaires d’ici le 12 juillet.

- Publicité-

Pour assurer aux estivants de la région de Djerba des vacances apaisées, les hôteliers demandent la mise en place de nouvelles mesures d’accès aux clients tunisiens qui vont résider dans les établissements de l’île cet été, rapporte le site web de Destination Tunisie.

Il s’agit de s’assurer que le client qui se présente à l’hôtel est muni d’une preuve attestant son immunité et ceci afin de minimiser le risque de contamination pour les Clients déjà sur place (les étrangers entrés en Tunisie ayant déjà attesté d’un test négatif) et au personnel et respecter le protocole sanitaire.

Cela veut dire que chaque client ayant réservé un séjour dans un hôtel à Djerba devra disposer d’un test de dépistage rapide de moins de 24heures à faire auprès d’une pharmacie, ou un test PCR négatif de moins de 72hr ou présenter son certificat de vaccination complet, tout document devant disposer d’un QR Code téléchargeable. A défaut, le vacancier aura àfaire un test rapide sur place, explique la même source.

Le check- in dans l’établissement d’hébergement ne pourra être effectué qu’après présentation des justificatifs souligne la Fédération régionale du tourisme (FRH).