Le thermalisme tunisien attire 5 millions clients par an

Le directeur de l’investissement au sein de l’Office national de thermalisme et d’hydrothérapie, Mohamed Skhiri, a qualifié de créneau prometteur le tourisme thermal en Tunisie qui comprend, a –t-il dit, 7 stations thermales, 60 centres de thalassothérapies et 340 centres d’hydrothérapie aux eaux douces., outre 60 thermes naturels dans les différentes régions du pays.Dans des déclarations au quotidien Assabah, vendredi 26 janvier, relayées par Radio Diwan FM, Skhiri a signalé les nombreux avantages et encouragements financiers et fiscaux institués dans le cadre de la promotion de ce secteur qui polarise un volume d’investissement estimé à 700 millions de dinars tandis qu’il procure 2500 emplois directs et des milliers d’emplois indirects. Il a noté que 5 millions clients fréquentent à longueur d’année les stations thermales tunisiennes et viennent d’Algérie, Libye et de cert

